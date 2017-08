'Kim Jung Trump' is een virtuele hit

'Mogelijk sporen van Joey Hoffmann (21) gevonden in Turkse bergen'

10:43 In de Turkse heuvels rond Silifke waar gezocht wordt naar de vermiste Joey Hoffmann (21) uit Haaksbergen zijn sporen gevonden. Mogelijk gaat het om bloed. De lokale politiechef kan nog niets bevestigen of zeggen over de vondst in het gebied.