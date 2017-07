Kinderpornoforum met 87.000 leden ontmanteld

India breekt eigen wereldrecord: 66 miljoen bomen geplant in 1 dag

0:32 In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh zijn in twaalf uur tijd ruim 66 miljoen bomen geplant. India verbreekt hiermee een eigen wereldrecord: vorig jaar werden in Uttar Pradesh nog 50 miljoen bomen in een dag geplant.