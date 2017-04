'Kom, sla me maar!' Steward daagt passagier uit tot gevecht na aanvaring met huilende moeder

De aanleiding van het incident in San Francisco is niet te zien. Volgens de man die de video online zette, had de steward met het nodige geweld een buggy van de moeder afgenomen. Hij zou haar in het tumult geslagen hebben en de baby maar net gemist hebben.



De onrustzaaier in kwestie verschijnt na één minuut en 45 seconden in beeld. Hij wordt meteen op zijn plaats gezet door een van de passagiers. "Als je dat bij mij probeert, sla ik je op je gezicht", klinkt het. Waarop de steward even vijandig reageert. "Jij gaat je hier buiten houden. Kom, sla me maar."



Net geen gevecht

Beide heren staan lijnrecht tegenover elkaar, maar een gevecht komt er gelukkig niet van. "Je weet niet eens wat er gebeurd is", haalt de steward nog aan. "Dat kan me niet schelen, van een baby blijf je af", riposteert de passagier fel. Een andere steward doet intussen zijn uiterste best om de gemoederen te bedaren. En de moeder, die blijft intussen onophoudelijk wenen.



Uiteindelijk werd ze met haar kinderen van boord gehaald. De steward die de commotie veroorzaakte, vloog wel mee naar Texas.



American Airlines heeft intussen een onderzoek geopend naar het voorval. "Wat we hier zien, komt niet overeen met de waarden die we als maatschappij hoog in het vaandel dragen", klinkt het in een persbericht. "Geduld en empathie zijn heel belangrijk in deze job. We verontschuldigen ons voor de pijn die we veroorzaakt hebben bij deze dame, haar familie en de overige passagiers. Het Amerikaanse bemanningslid is voorlopig geschorst." Als compensatie mag de vrouw en haar familie bij het vervolg van haar internationale reis in eerste klasse vliegen.



Passagier van vliegtuig gesleept

Vorige week kwam United Airlines nog in opspraak omdat een passagier hardhandig uit het vliegtuig gesleept werd. David Dao wilde zijn zitje niet afstaan voor vier crewleden die op het laatste nippertje wilden meevliegen ten koste van betalende klanten. De politie sleurde hem van zijn stoel, waardoor de man zijn twee voortanden verloor, een hersenschudding opliep en zijn neus brak. Overigens werd zijn bagage ook nog eens naar een verkeerd adres gestuurd.