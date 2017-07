Koning Marokko verleent gratie aan arrestanten protestbeweging

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft gisteravond gratie verleend aan ruim duizend gedetineerden. Dat deed hij ter gelegenheid van de 18e verjaardag van zijn troonsbestijging. Onder de vrijgelatenen bevindt zich een aantal leden van de protestbeweging in het Rifgebied. Het staatshoofd ging voor het eerst openlijk in op de protesten.

In totaal kregen 1.178 gedetineerden gratie, zo meldt het Marokkaanse ministerie van Justitie in een verklaring. Het is niet duidelijk hoeveel leden van de protestbeweging uit de stad Al Hoceima vrijkomen en wie het zijn. ,,Het gaat om mensen die geen misdaden hebben begaan en niet betrokken zijn bij ernstige strafbare feiten. Ze worden vrijgelaten vanwege familieomstandigheden en op basis van menselijke gronde", zo luidt het. Een hooggeplaatste regeringsbron verklaarde tegenover het Franse persbureau AFP dat het gaat om 40 activisten en dat Nasser Zefzafi, de leider van de protestbeweging, niet bij de vrijgelatenen zit.

Advocaat Abdessadek Al Bouchtaoui, lid van het verdedigingscollectief voor de gedetineerde activisten, noemt de gratie van de 40 leden van de protestbeweging 'een positieve ontwikkeling maar onvoldoende omdat we de vrijlating van alle gedetineerde betogers van Al Hoceima eisen.'

Volgens de laatste officiële cijfers werden bij het gewelddadige optreden van de ordediensten tijdens de verboden betoging in Al Hoceima, op 20 juli, 176 betogers in voorlopige hechtenis genomen. Bij 120 gebeurde dat in afwachting van berechting. In sommige gevallen werden al gevangenisstraffen uitgesproken van 20 jaar.

Troonrede

Vlak na de gratieverlening sprak de koning zijn troonrede uit. Daarmee verraste hij velen. Normaliter zou Mohammed VI dat pas vandaag doen op de officiële troondag. In zijn toespraak vanuit de noordelijke stad Tetouan ging de koning voor het eerst openlijk in op de betogingen in het Rif-gebied. Ze hebben volgens hem een 'ongekende onverantwoordelijkheid blootgelegd.' Mohammed VI hekelde het gedrag van de betogers die in zijn ogen 'de wederzijdse verantwoordelijk hebben verworpen'. Het staatshoofd zei de woede van de demonstranten te begrijpen maar schaarde zich nadrukkelijk achter de veiligheidstroepen. Die kregen de afgelopen weken zware kritiek van activisten over hardhandig optreden tegen betogers die al maanden aandringen op meer aandacht en investeringen in de Rif. Zij klagen over achterstelling van het gebied. Ze willen niet alleen impulsen voor de economie, maar ook onder meer betere gezondheidszorg en onderwijs. Terechte wensen, zei de koning. Zijn "geliefde volk", zoals hij het bij herhaling noemde, heeft recht op goede scholing en gezondheidszorg. Niet alleen in de Rif, maar in heel Marokko.

Mohammed VI uitte felle kritiek op sommige politieke partijen die volgens hem 'opvallend afwezig zijn' en verwijt hen opportunisme. ,,Zodra er een probleem ontstaat, verschuilen ze zich achter het paleis." Ambtenaren uit het openbaar bestuur beschuldigde hij van 'disfunctioneren op het vlak van bestuur, efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers'. ,,Zij vervullen op geen enkele manier hun taken, wat de situatie nog zorgelijker maakt. Dit is een onaanvaardbare houding van instanties die als taak hebben om mensen te vertegenwoordigen, te begeleiden en hun belangen te dienen," zo benadrukte hij.

Zefzafi

Nasser Zefzafi, de leider van de protestbeweging in het Rifgebied werd eind mei gearresteerd nadat hij de preek van een imam had verstoord tijdens het vrijdaggebed in Al Hoceima. Zijn protestbeweging verzet tegen de corruptie van de staat en de onderdrukking van de bevolking. De moeder van Nasser Zefzafi vroeg koning Mohammed begin juni om haar zoon vrij te laten. ,,We zijn gewone mensen, we hebben niets, we bezitten niets en onze kinderen werken niet. We willen dat de Koning ons gerechtigheid geeft", zo verklaarde ze in een interview met de Marokkaanse nieuwssite H24.