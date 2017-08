Koreanen oefenen en dreigen als vanouds

Maar Noord-Korea ziet dat toch anders en veroordeelt de oefening als ‘olie op het vuur’. Dat laatste feller dan tevoren na de recente tests van het noorden en dreigementen over en weer van de presidenten Kim Jong-un en Donald Trump. ,,Niemand kan garanderen dat dit niet in een echte kernoorlog zal uitmonden", aldus een waarschuwing in de media in Pyongyang.

Guam

Dat laatste zal wel weer meevallen, verwachten militaire experts. Vorige week beloofde Noord-Korea immers nog de Amerikaanse legerbases op het eiland Guam te zullen vernietigen maar ook dat bleek grootspraak. Het hoort bijna bij de oefeningen die de Amerikanen en Zuid-Koreanen nu al decennia houden: terwijl beide legers oefenen om het noorden indien nodig de grond in te boren, schreeuwt Pyongyang moord en brand. Of Noord-Korea doet een raket- of kernproef om de tanden weer even te laten zien en voor de eigen burgers weer de enorme kosten te rechtvaardigen van het alles opslokkende militaire programma. Bij de laatste grote oefeningen testte Noord-Korea bijvoorbeeld een lange afstandsraket, afgevuurd vanaf een onderzeeër. Daarna volgde die zorgwekkende nucleaire test die Noord-Koreaanse kernkoppen klaar maakten voor gebruik, aldus de propaganda in Pyongyang.

Volledig scherm Ook de politie doet mee aan Ulchi Freedom Guardian. © AP

Simulaties

Aan de oefening 'Ulchi Freedom Guardian' doen dit jaar 67.000 militairen mee, van wie 17.500 Amerikanen die voor het overgrote deel al gelegerd zijn in Zuid-Korea. De oefening bestaat vooral uit computersimulaties over mogelijke Noord-Koreaanse aanvallen en het logistiek organiseren van de verdediging. Komend voorjaar worden grootschaliger oefening gehouden waaraan veel meer tanks, oorlogsschepen en vliegtuigen gaan meedoen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had vorige week nog gedreigd vier raketten af te schieten richting Guam maar daar kwam hij dus op terug. Kim’s staatsradio liet weten dat de grote leider ‘het onbezonnen en domme gedrag van de Amerikanen nog even aankijkt’. Mocht hij actie willen ondernemen dat is de kans levensgroot dat er een Amerikaanse repliek zal volgen.

,,De samenwerking tussen de VS en Zuid-Korea in deze oefening is een erg expliciet voorbeeld van vijandigheid tegen ons. Niemand kan garanderen dat deze oefening niet zal evolueren tot een echte strijd", zo schreef de officiële Noord-Koreaanse krant Rondong Sinmun.

Volledig scherm Amerikaanse Apache helicopters stijgen op van Camp Humphreys voor een missie tijdens de oefening Ulchi Freedom. © EPA

Voorwendsel

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zegt dat de War Games niet als provocatie zijns bedoeld en waarschuwt Kim Jong-un die niet aan te grijpen als 'voorwendsel voor provocatie'. Overigens is het geen ijzeren regel dat de oefeningen altijd doorgaan. In de jaren negentig kwamen de Verenigde Staten en Zuid-Korea overeen de oefening uit te stellen om wat druk van de ketel te halen en Pyongyang te bewegen deel te nemen aan ontwapeningsgesprekken.