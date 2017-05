Kunstrovers slaan slag na strijd in Irak en Syrië

Ze is tien centimeter hoog. Lang voordat wij begonnen met onze jaartelling door mensenhanden geboetseerd, ergens tussen de Eufraat en de Tigris. De volle boezem en ronde dijen zijn een eerbetoon aan de vruchtbaarheid, zegt Tamara Chalabi, medecurator van de tentoonstelling in Venetië. Bedoeling is vier gestolen kunstwerken te laten figureren te midden van hedendaagse Iraakse kunst.

Als door een wonder doorstond het broze 'Halaf'-terracottavrouwtje zeven millennia vol oorlogen en aardbevingen. Om uiteindelijk 4.000 kilometer verderop in Nederland op te duiken.

Zowel de politieorganisatie Interpol in Lyon als de Amerikaanse douane neemt in 2008 contact op met de Nederlandse politie en de Erfgoedinspectie. Op twee Nederlandse websites zien ze tientallen terracottabeelden en kleitabletten uit het oude Irak te koop aangeboden. De Erfgoedinspectie, die waakt over beschermd cultuurhistorisch erfgoed, gaat in november samen met de politie langs bij de kunsthandelaren. Wat ze daar vinden, overtreft al hun verwachtingen.

Schat

De Nederlandse kunsthandelaren blijken over een archeologische schat te beschikken. Ze hebben millennia oude beelden in hun bezit, maar ook kleitabletten en een tegel met een inscriptie over de beroemde Babylonische koning Nebukadnezar. De handelaren verklaren niet hoe ze aan de archeologische vondsten zijn gekomen. Door de stukken vrijwillig af te geven aan de Erfgoedinspectie, ontlopen ze strafvervolging.

Samen met de politie en een Irak-expert inspecteert senior-inspecteur Marja van Heese van de Erfgoedinspectie de vangst. Het zien van het vruchtbaarheidsbeeldje raakt haar. ,,Het blijft ontroerend en fascinerend om te zien dat iemand zó lang geleden zoiets gemaakt heeft."

Het beeldje is een reliek uit het oude Mesopotamië, het gebied dat wordt gezien als de bakermat van onze beschaving. 5.000 jaar voor Christus is daar het schrift bedacht, net als de wiskunde, astrologie en filosofie. Kleitabletten onthullen dat de beschaving toen ver was gevorderd. Er waren wetten, contracten over hoeveelheden graan en stuks vee en zelfs een vorm van weduwenpensioen.

,,Vondsten uit die periode vertellen iets over onze moderne beschaving. Ze zijn niet alleen van belang voor Irak, ze gaan ons allemaal aan", zegt Van Heese. ,,Daarom is het zo schokkend wat er ook nu bij illegale opgravingen gebeurt in landen als Irak en Syrië. Voorwerpen worden uit de grond gerukt en meegenomen, terwijl je wilt weten uit welke kleilaag ze komen, en met welke andere voorwerpen ze zijn gevonden. Geschiedenis wordt op deze wijze vernietigd en de voorwerpen zijn dan enkel nog van esthetische waarde. Voor de wetenschap is de betekenis dan weg."

Geen boodschap

Volgens archeoloog Diederik Meijer hebben genoeg verzamelaars daar geen boodschap aan. ,,De morele kant interesseert ze niet. Het kan ze bijzonder weinig schelen of zo'n beeldje gestolen is of niet." Meijer ziet archeologische vondsten met enige regelmaat opduiken via Marktplaats of het programma Tussen Kunst & Kitsch.

Marja van Heese vreest dat het aanbod met de oorlog in Irak en Syrië alleen maar groter wordt. Terreurgroepering IS drijft een lucratieve handel in archeologische vondsten. Daarom zijn experts over de hele wereld en instellingen als Unesco en Interpol alert op deze voorwerpen. Van Heese houdt rekening met een nieuwe golf aan beeldjes uit Syrië en waarschuwt: ,,Koop ze niet. Je kunt een economisch delict plegen."

Toenmalig minister van Cultuur Ronald Plasterk heeft het vruchtbaarheidsbeeldje in 2009 overgedragen aan de toenmalige ambassadeur van Irak. Daarna is het teruggebracht naar het Iraaks Museum in Bagdad. Volgende maand wordt het vrouwtje naar de Biënnale in Venetië gevlogen.