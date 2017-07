Laatste demonstraties G20 eindigen in ongeregeldheden

Trump blijft China en Taiwan met elkaar verwarren

2:24 Donald Trump heeft in de marge van de G20-top in de Duitse havenstad Hamburg opnieuw een slechte beurt gemaakt tegenover zijn Chinese collega. De Amerikaanse president en zijn Chinese collega Xi Jinping hadden een korte ontmoeting, maar uit transcripties van het gesprek, die het Witte Huis zelf naar buiten bracht, blijkt dat Trump naar hem verwees als zijnde de president van de Republiek China. Dat is echter de officiële benaming van Taiwan, een land dat niet erkend wordt door China.