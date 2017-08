Lange rijen voor stemlokalen Kenia

Kenyatta riep alle 19 miljoen stemgerechtigden op om te gaan stemmen en dat ,,in vrede'' te doen. ,,Als u uw stem hebt uitgebracht, ga dan alsjeblieft naar huis'', zei hij gisteren. Om president te worden is de helft van de stemmen plus één stem nodig. Lukt dat geen van de kandidaten, volgt een tweede ronde.



Het tellen van de stemmen in Kenia bleek de afgelopen verkiezingen een probleem. In 2013 haperden de elektronische stemmachines terwijl in 2007 de winnaar al bekend werd gemaakt terwijl het tellen nog aan de gang was.



Kenyatta's politieke tegenstanders beschuldigen zijn regering van slecht management en corruptie. Ook was de president eerder door het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd voor zijn veronderstelde rol bij het massale geweld na de omstreden presidentsverkiezingen eind 2007. Dat kostte aan meer dan duizend Kenianen het leven.