Leger Irak viert bevrijding Mosul met parade

Regeringsleider al-Abadi maakte maandag bekend dat IS was verslagen en Mosul heroverd. Hij riep daarom een feestweek uit. In de voorbije dagen werden toch nog gevechten gemeld in het westen van de voormalige miljoenenstad. IS nam Mosul in 2014 in en van daaruit grote gebieden in Irak. Het offensief om IS te verdrijven begon oktober vorig jaar. De jihadisten heersen in Irak nu nog maar over een paar plaatsen bij de Syrische grens.