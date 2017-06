'Leger VS bereidt militaire plannen voor tegen Noord-Korea'

Tot nog toe heeft het Amerikaanse regime vooral gereageerd op de dreiging door een konvooi marineschepen naar Noord-Korea te sturen in april. Vorige week keerde het vliegdekschip Carl Vinson, dat in de omgeving van de Noord-Koreaanse kust lag, terug. Zo meldt NCB San Diego.



De Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Kim In Ryong beweert daarentegen dat Trump er alles aan doet om druk uit te oefenen. Afgelopen week bracht hij een zeldzaam bezoek aan de Veiligheidsraad, meldt The Washington Post. Daarbij stelde hij dat de Verenigde Staten nucleaire bommen naar Zuid-Korea hebben gebracht, een anti-raketsysteem hebben gebouwd en nieuwe sancties tegen Noord-Korea hebben ingevoerd.



Volgens In Ryong is Noord-Korea niet onder de indruk van de maatregelen van Trumps regime. ,,Wat anderen ook zeggen, wat voor sancties, druk en militaire acties mogen volgen, we zullen ons niet terugtrekken en blijven ons als kernmacht ontwikkelen."