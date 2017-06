Levenslang geëist tegen meedogenloze bende mensensmokkelaars

Rillingen

De reconstructie van het lot van 71 vluchtelingen bezorgt iedereen rillingen. Op 25 augustus 2015 doet ‘een klusje’ de ronde in Servië. Honderd vluchtelingen in een bos langs de grens met Hongarije willen naar Duitsland. De opbrengst is aantrekkelijk: tot 5000 euro per vluchteling. De bende van Samsooryamal L. heeft er oren naar. Om drie uur ’s nachts worden 71 vluchtelingen in hun smokkelauto geladen, een koelwagen, volgens de opdruk aan de buitenkant voor het vervoer van kippenvlees. De vrachtwagen kostte de bende 7000 euro. Voor het vertrek krijgen de vluchtelingen nog een laatste keer te drinken. Dan gaan de deuren die alleen van buiten kunnen worden geopend, op slot.

Creperen

Om half zes hoort de chauffeur klopsignalen. Hij geeft dat door aan de bendeleiders in een begeleidende auto. Op een parkeerplaat wordt koelvloeistof bijgevuld. De deuren van de koelwagen blijven dicht. Op dat moment zouden vluchtelingen nog hebben geprobeerd het rubber rond de deuren open te snijden, op zoek naar zuurstof om te overleven. Ruim een half uur later, nabij de hoofdstad Boedapest, als de vluchtelingen al zijn gestikt, zou de bendeleider hebben gezegd: ,,Ik wil dat zij doodgaan. Dump de lijken in een bos in Duitsland.’’



Ook daarna zou Samsooryamal L. herhaaldelijk hebben geroepen: ,,Ze zullen creperen!’’ Om negen uur in de ochtend rijdt de koelwagen Oostenrijk binnen. Veertig minuten later wordt de truck met Hongaarse kentekenplaten in een parkeerhaven achtergelaten, op de snelweg A4 nabij Parndorf. Als de politie de koelwagen opent, geloven agenten hun ogen niet. In het laadruim liggen de lijken van 59 mannen, acht vrouwen en vier kinderen, de jongste is tien maanden oud. Allemaal afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan.



Bizar is dat de Hongaarse politie de smokkelaars toen al op het spoor was. Het beruchte transport werd door agenten afgeluisterd. Maar er werd pas na tijdrovende procedures ingegrepen. De vluchtelingen waren toen al dood. Alle bendeleden konden worden ingerekend. Op een na, een Bulgaar. Hij is nog voortvluchtig. De bende zou in totaal meer dan 1200 vluchtelingen over de Balkanroute naar Duitsland hebben gesmokkeld. Ieder van hen zou 5000 euro hebben betaald.