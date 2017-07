Levenslang om plan aanslag concert Elton John

De geradicaliseerde Britse tiener Haroon Syed die 11 september vorig jaar een aanslag wilde plegen op een concert van Elton John in Hyde Park, moet levenslang de gevangenis in.

Volgens het Britse rechtssysteem betekent dit niet per definitie dat hij tot de dood in de gevangenis zit. De negentienjarige Haroon Syed moet minstens 16,5 jaar uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating. Aan die vervroegde vrijlating gelden kunnen verschillende voorwaarden gelden.

Leningen

De veroordeelde had meerdere mogelijke doelwitten bekeken, zoals de winkelstraat Oxford Street. Volgens de politie probeerde Syed leningen af te sluiten om een wapen en explosieven aan te schaffen via internet.

Op sociale media deelde hij zijn plannen, alleen deed hij dat niet zoals hij dacht tegenover gelijkgestemden, maar tegenover een politieagent. Een later gesprek met de agent in een koffiehuis werd in het geheim opgenomen. In een van de gesprekken kondigde hij aan een bom in een trein te plaatsen. ,,En dan spring ik uit de trein wanneer de bom ontploft.''

Levenslang