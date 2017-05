Londen woedend over lekken foto's met bewijsmateriaal

Trump in België: We zullen winnen van het terrorisme

24 mei Donald Trump en zijn entourage zijn vanmiddag aangekomen in Brussel. De Air Force One landde rond 16.00 uur op de nationale luchthaven bij Brussel. Voor zijn tocht naar de stad met het gepantserde voertuig 'The Beast' zijn belangrijke verkeersaders afgesloten. De politie is alom aanwezig.