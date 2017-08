Los Angeles verft de stoepen om de hitte tegen te gaan

video Minstens 6 gewonden bij ontploffing toeristische buurt Lissabon

9:02 In Lissabon was er gisteravond een explosie, gevolgd door een brand in een appartementsgebouw in een toeristische buurt van de Portugese hoofdstad. Twee Fransen en een Duits koppel raakten gewond, laten de lokale autoriteiten weten.