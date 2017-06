Ludiek Facebook-event voor afscheidsborrel May gaat viraal

Het Facebook-evenement 'afscheidsborrel voor Theresa May' begon als een grapje, maar inmiddels hebben ruim 30 duizend mensen laten weten dat ze gaan. Ook zijn er ruim 70 duizend geïnteresseerden. En dat in twee dagen tijd.

,,Het was een moeilijk jaar voor Theresa als premier. Laten we haar een fijn afscheid geven." Dat is de omschrijving van het evenement Theresa May leaving drinks, dat volgens de pagina 30 juni plaatsvindt. De locatie van het evenement is een kroeg in Westminster. Als alle mensen die zich hebben aangemeld ook op komen dagen, zal die kroeg flink uitpuilen, de 30ste.

De organisator van het ludieke evenement is de Engelsman Mark Stott. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina laat hij weten overdonderd te zijn door het succes van zijn evenement. ,,Ik delete mijn Facebook-pagina in 3.. 2.. 1..", grapt hij in een status over de ontelbare reacties die zijn pagina overstromen.