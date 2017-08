Maandenlang stille diplomatie tussen VS en Noord-Korea

Overleg

Het was al bekend dat diplomatieke acties te pas zijn gekomen aan de vrijlating in juni van Otto Warmbier, die in coma aankwam in de VS en een paar dagen later stierf. Het was tot nog toe onbekend dat het contact daarna is blijven bestaan. De Amerikaanse diplomaat Joseph Yun en afgezant van Noord-Korea bij de Verenigde Naties Pak Song-il zouden geregeld met elkaar overleggen.