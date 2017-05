Macron en Merkel willen EU hervormen

Europa haalt voedsel uit pedaalemmer

15 mei Europa en de rest van de wereld moeten snel een eind maken aan de gigantische voedselverspilling van vandaag. Wereldwijd beloopt die 1,3 miljard ton of rond één derde van de totale voedselproductie, in Europa gaat het om jaarlijks 88 miljoen ton of 173 kilo per persoon.