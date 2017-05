Macron nog eenzame president Frankrijk

Als het meezit krijgt de hervormingsgezinde Macron dan een krappe meerderheid. Als het tegenzit moet hij een regering gaan leiden die is aangewezen op de steun van andere stromingen. Macron moet zo snel mogelijk een premier en regering aanstellen die brede steun kunnen werven. Aangenomen wordt dat hij daar zondag meteen werk van maakt.

Macron neemt met een reeks plechtigheden die om 10.00 uur beginnen, het stokje over van de socialist François Hollande. Onder de ceremonies is de ontvangst door zijn voorganger, 21 saluutschoten en een kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat bij de Arc de Triomphe. Er volgt een soort inhuldiging in het stadhuis van Parijs.