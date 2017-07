Maleisië: Verdachten MH17 mogelijk eind dit jaar bekend

Maleisië verwacht dat de identiteit van de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 ‘eind van het jaar’ bekendgemaakt worden. ,,Ons is verteld dat het een kwestie van tijd is voordat ze worden berecht'', aldus transportminister Liow Tiong Lai vandaag.

,,Hopelijk eind van het jaar, of begin volgend jaar, volgt een beslissing wie we daadwerkelijk kunnen vervolgen'', zei Liow vandaag tegen journalisten tijdens een MH17-herdenking in de Maleisische stad Putrajaya, zo meldt persbureau Reuters.

'Criminelen'

Maleisië is één van de vijf landen uit het zogeheten Joint Investigative Team (JIT) dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de raketaanslag op MH17. Volgens Liow zijn de conclusies van het onderzoeksteam helder. ,,We zijn ervan overtuigd dat we de verantwoordelijke criminelen kunnen identificeren en voor de rechter brengen.''

De uitspraken van de Maleisische minister zijn opmerkelijk. Tot nu toe heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat de leiding heeft over het onderzoek, zich nog niet uitgesproken over een concrete timing waarop verdachten in beeld kunnen komen. ,,Het onderzoek is in volle gang'', luidt tot dusverre de boodschap. Het OM is nog niet bereikbaar voor commentaar.

Getuigenoproep

Het is aankomende maandag drie jaar geleden dat een Boeing 777 van Malaysia Airlines werd neergeschoten boven een gebied in Oost Oekraïne dat in handen was van pro-Russische separatisten. Geen van de 298 inzittenden overleefde de crash.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vliegtuig werd geraakt door een BUK-raket. Tot nu toe heeft het JIT zich nog niet uitgesproken wie er mogelijk achter de lancering zit. Onlangs deden nabestaanden van slachtoffers een emotionele getuigenoproep, in de hoop dat tipgevers uit Oekraïne zich melden.