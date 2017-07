Malta stemt in met homohuwelijk

In de nieuwe wet krijgen homoseksuele paren onder meer hetzelfde adoptierecht als heteroseksuele partners. Bovendien zullen geslachtsaanduidingen als 'echtgenoot, echtgenote, moeder en vader' in de wetstekst vervangen worden door genderneutrale begrippen.



Het aannemen van het voorstel is een mijlpaal voor de uitgesproken katholieke eilandstaat in de Middellandse Zee. Pas in 2011 werd het scheidingsrecht ingevoerd. Na dit nieuwe besluit gingen in de straten van hoofdstad Valletta de regenboogvlaggen uit. Premier Joseph Muscat sprak van een historisch dag. ,,We kunnen nu allemaal zeggen dat we gelijk zijn.''



Eerder deze maand werd in Duitsland ook het homohuwelijk wettig verklaard.