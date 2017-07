Man dreigt vriendin te vermoorden, computer belt automatisch politie

Barros, zijn vriendin en haar dochtertje waren op een woning aan het passen in Tijeras in New Mexico toen het koppel ruzie kreeg. Het ontaardde in fysiek geweld, waarbij de vrouw verschillende klappen incasseerde.

Uiteindelijk haalde Barros een wapen tevoorschijn en dreigde haar dood te schieten. Vanuit onverwachte hoek kwam hulp: de smart speaker in het huis.

Een smart speaker is een slim apparaat dat zich laat bedienen met spraakcommando's. Toen Barros tijdens de aanvaring schreeuwend vroeg of ze de politie had gebeld, triggerde hij de smart speaker. Die deed braaf wat hem werd gevraagd.

Leven gered

Ondertussen had Barros de vrouw op de grond gegooid en haar zeker 10 keer in het gezicht en haar maag geschopt, zo luidt het politieverslag. Door de oproep van de smart speaker was de politie snel ter plaatse en kon de vrouw en haar dochter in veiligheid worden gebracht.



,,Technologie heeft een moeder en haar kind gered van een heel gewelddadige situatie", verklaarde Bernalillo County Sheriff Manuel Gonzales III. ,,Mogelijk heeft het zelfs een leven gered."

Arrestatie

De arrestatie van Barros verliep minder vlot. De man - een reeds veroordeelde misdadiger - weigerde zich te laten inrekenen. Het mondde uit in een impasse waarbij een arrestatieteam en onderhandelaars er pas na uren in slaagden Barros ervan te overtuigen zich over te geven. Hij werd opgepakt en moet nu voor de rechter verschijnen vanwege wapenbezit en huiselijk geweld.

Het is niet de eerste keer dat smart speakers en misdrijven samengaan. Na eerdere weigeringen besloot technologiebedrijf Amazon toch te helpen met mogelijk bewijsmateriaal bij een moordzaak in Arkansas. In het huis van James Andrew Bates werd Victor Collins in november 2015 dood aangetroffen in het bubbelbad. Mogelijk heeft de Echo van Amazon in het huis belastend materiaal opgenomen.

Het is niet duidelijk om welk type smart speaker het deze keer gaat. De meest populaire types zijn de Google Home en Amazon Echo.