Man gered uit elektriciteitspaal tijdens overstroming in India

Een man is gisteren door de Indiase luchtmacht van een elektriciteitsmast gehaald. Hij had daar zijn toevlucht gezocht om te ontkomen aan een overstroming. Grote delen van het land staan blank door hevige moessonregens, zoals hier in de deelstaat Gujarat. Tienduizenden mensen zijn in veiligheid gebracht, maar voor 225 mensen kwam hulp te laat. Het water, aardverschuivingen of elektrocutie werd hen fataal.