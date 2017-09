Man opnieuw aangehouden voor vermissing Frans meisje (9)

De politie in Frankrijk heeft zondag een 34-jarige verdachte van de ontvoering van het negenjarige meisje Maëlys opnieuw opgepakt. In zijn auto zou DNA van het meisje zijn gevonden. De man was juist vrijdag vrijgelaten. Het meisje verdween ruim een week geleden tijdens een bruiloft in Pont-de-Beauvoisin. Sindsdien ontbreekt elke spoor. Al een week wordt de omgeving uitgekamd.