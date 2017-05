Man vernielt graf van oud-president De Gaulle

Een politiek motief voor het vandalisme wordt zo goed als uitgesloten, omdat het graf niet was beklad met leuzen of graffiti. Behalve het kruis is de rest van het graf niet beschadigd, meldden Franse media zondag. Omdat het graf continu onder videotoezicht staat, kon het exacte tijdstip van de vernieling worden vastgesteld. Ook is te zien dat de man niet gemaskerd was. De politie gaat er vanuit dat er nog een medeplichtige was die in een auto op de dader wachtte.