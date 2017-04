Marokkaanse politie ontmantelt netwerk IS-ronselaars

Duitsland: aanslagpleger kerstmarkt Berlijn handelde alleen

19:29 Anis Amri, de 24-jarige Tunesiër die op 19 december vorig jaar met een vrachtwagen inreed op het publiek van een kerstmarkt in Berlijn, handelde waarschijnlijk alleen. Duitse aanklagers zeggen dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor handlangers bij het plannen of uitvoeren van de aanval. Hoe de 'lone wolf' de Duitse hoofdstad kon ontvluchten, is echter nog steeds een raadsel.