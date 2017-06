'May verzekert zich van steun Noord-Ierse DUP'

'Brein achter aanslag Teheran gedood'

23:13 Volgens de Iraanse minister van Veiligheid, Mahmoud Alavi, is het brein achter de aanslag in Teheran door speciale eenheden van de politie gedood. ,,De commandant van de terroristen die het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini aanvielen, is vandaag gedood'', zei Alavi tegen persbureau Tasnim.