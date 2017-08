McCain laakt oorlogstaal Trump: Betwijfel of hij klaar is om toe te slaan

Volgens McCain moet Trump zijn harde woorden alleen uiten als hij ook daadwerkelijk bereid is om tot actie over te gaan. ,,Ik ben het dan ook niet eens met de uitlatingen van de president'', zei de partijgenoot van Trump en voormalig presidentskandidaat vandaag in een interview met radiostation KTAR.



,,De grote leiders die ik heb meegemaakt dreigen alleen als ze klaar zijn om toe te slaan. En ik ben er niet zeker van dat president Trump dat is'', voegde McCain daaraan toe. ,,Het is niet vreselijk wat hij zei. Dit is een klassieke Trump-uitspraak. Hij wil zaken nog weleens groter brengen dan ze zijn.''



De 80-jarige McCain heeft zich de afgelopen weken flink geprofileerd als criticaster van de kleurrijke miljardair. Zo stemde de senator, bij wie onlangs een hersentumor is gevonden, samen met twee partijgenoten tegen de nieuwe zorgwet die de president wil invoeren in plaats van het door hem verfoeide Obamacare.