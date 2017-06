McDonald's in Berlijn ontruimd wegens gasfles met ontsteker

Berlijn verbiedt publiek optreden Erdogan tijdens G20 in Duitsland

13:19 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan mag komende maand geen toespraak houden voor Turkse Duitsers in de marge van de topconferentie van de G20 in Hamburg. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dit vandaag op bezoek in Rusland.