Medicijnen naar gebied waar Derk Bolt wordt vastgehouden

Er zijn medicijnen naar het gebied in Colombia gebracht waar Derk Bolt (62) en Eugenio Follender worden vastgehouden. Dat heeft een plaatselijke bron tegenover het AD verklaard. De twee Nederlandse journalisten zijn nog niet vrijgelaten, in tegenstelling tot wat de gouverneur van de regio gisteren verklaarde.

De medicijnen zijn volgens de autoriteit van de gemeente Tibú gisteren naar de regio Catatumbo gebracht, een gevaarlijk conflictgebied vol gewapende guerrillagroeperingen waar Bolt en Follender vorig weekend werden ontvoerd. Het is onduidelijk voor wie de medicijnen zijn en om wat voor medicijnen het gaat, maar naar alle waarschijnlijkheid waren ze bestemd voor Derk Bolt. Hij had dringend medicatie nodig, zo verklaarde politiecommandant George Quintero van het departement Norte de Santander eergisteren tegenover het AD. Naar zijn weten vanwege diabetes.

Slecht weer

Quintero is nauw betrokken bij de onderhandelingen over de vrijlating van Bolt en Follender. Volgens hem konden de twee 'elk moment' worden vrijgelaten. Het wachten was volgens hem op 'het sein' van guerrillabeweging ELN. Die bevestigde woensdag achter de ontvoering te zitten en verklaarde gisteren dat de Nederlandse journalisten in goede gezondheid verkeren en hen te zullen vrijlaten. Volgens gouverneur William Villamizar van het departement Norte de Santander waarbinnen de regio Catatumbo valt, zou dat 'in de komende uren' gebeuren.

De vrijlating stond gepland omstreeks 21.00 uur plaatselijke tijd (04.00 uur vanmorgen Nederlandse tijd), zo vernam deze krant. Volgens de autoriteit van de gemeente Tibú was het de bedoeling om de journalisten woensdag al vrij te laten, maar lukte dat niet vanwege'onder andere' slecht weer. Tropische storm Bret trok toen vanuit Venezuela over Colombia. Dat ging gepaard met hevige regenval die overstromingen veroorzaakte waardoor wegen onbegaanbaar werden.

'Enkele dagen'

Volgens senator Thania Vega van de extreemrechtse partij Centro Democrático moet de vrijlatingsverklaring van de guerrillabeweging ruimer worden geïnterpreteerd. ,,De narcoterroristen van de ELN laten weten dat ze erover denken om de Nederlandse journalisten vrij te laten. Dat kan binnen enkele uren of dagen zijn", zo schrijft ze op haar blog.

De directeur van de lokale radio-omroep in Cúcuta, de stad waar Bolt en Follender in een hotel verbleven voordat ze werden ontvoerd, meldt op Twitter dat de vrijlating vandaag zou kunnen zijn.

Communicatie en logistiek

Naast de weersomstandigheden spelen ook de interne communicatie binnen de ELN en de praktische organisatie van de vrijlating een rol. De guerrillabeweging liet eergisteren in een tweet weten dat een eenheid van het plaatselijke Frente de Guerra Nororiental (Noordoostelijke Oorlogsfront) Bolt en Follender ontvoerde. ,,Alle interne communicatie (tussen de fronten in het veld en de leiding van de guerrillabeweging die in Ecuador zit voor de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering) moet via clandestiene communicatiemiddelen. Ze kunnen niet zomaar guerrilleros bellen", verklaarde de in Colombia wonende journalist Adriaan Alsema dinsdag al tegenover het AD.

Volgens Alsema, oprichter van de nieuwssite Colombia Reports, neemt de uitvoering van het vrijlatingsprotocol ook aardig wat tijd in beslag. ,,Volgens dat protocol maakt het Colombiaanse leger een stuk land in het oorlogsgebied vrij zodat de guerrilleros hun gevangenen veilig kunnen uitleveren aan de lokale bevolking of aan het Rode Kruis." Het creëren van zo'n veilige zone veronderstelt een staakt het vuren van alle gewapende groeperingen in het gebied, te beginnen met het Colombiaanse leger dat jacht maakt op de rebellen. Dat leger verklaarde de afgelopen dagen te werken aan een vermindering van zijn militaire operaties in de regio Catatumbo om de vrijlating van de Nederlanders te faciliteren. Het is niet bekend in hoeverre het daarin al slaagde.