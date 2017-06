Meer aanhoudingen en elf mensen blijven in voorarrest

Britse media meldden dat bij de invallen maandagochtend in het oosten van Londen is geschoten of dat er iets is geëxplodeerd. De politie weet wie de drie omgekomen aanslagplegers waren, maar die informatie wordt pas vrijgegeven 'als dat tactisch mogelijk is'. Het onderzoek richt zich op het noordoosten van Londen, op de stadsdelen Barking en Newham.

Gisteren werden in Barking al twaalf mensen opgepakt in verband met de aanslag. Eén van hen (een 55-jarige) is inmiddels vrijgelaten. De aanslag is opgeëist door de extremisten van Islamitische Staat. De Britse premier Theresa May vergadert vandaag met haar meest vooraanstaande veiligheidsfunctionarissen over de jongste aanslag in Engeland.