Meer dan 500 Duitse koorknapen doen aangifte van mishandeling en misbruik

'We weten nu wellicht waaróm Sofie is vermoord'

11:32 Sofie Muylle (27) uit Roeselare is verkracht en daarna gewurgd. Dat zeggen gerechtelijke bronnen in België. In het lichaam van de jonge vrouw is DNA gevonden van de Roemeense hoofdverdachte Alexandru C. (23). Het is de zoveelste klap voor de familie van Muylle.