Meisje (9) wordt wakker met python van 2,5 meter om arm

Om 5 uur 's ochtends riep Gabby om hulp. Het meisje was in shock door het reptiel dat op haar kroop. ,,Ze zag bleekwit, maar bleef verbazend kalm'', vertelt vader Simon Pettigrew aan The Courier Mail. ,,De slang was zo zwaar dat Gabby niet overeind kon komen."



Pogingen om het dier weg te jagen mislukten: de python versterkte alleen maar zijn greep op het meisje. De slang beet in haar arm. ,,Gabby moet veel pijn gehad hebben maar verroerde geen vin'', zegt Simon. ,,Ik wist niet wat ik moest doen. Toen greep ik de slang maar bij de mond om de kaken te openen. Uiteindelijk kwam hij los en lieten we hem weer vrij in de natuur."