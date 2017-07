Meisje post 'ik houd van je' online na moord op moeder

Qatar importeert koeien om melktekort op te vangen

3:40 Qatar heeft 165 koeien uit Hongarije laten overkomen in een poging het melktekort in te dammen. Het land heeft een tekort aan melk sinds het door omringende landen geboycot wordt. Qatar is van plan om in totaal zo'n vierduizend koeien importeren, onder andere uit Nederland, de Verenigde Staten en Australië. De eerste koeien kwamen gisteren aan per vrachtvlucht vanuit Boedapest.