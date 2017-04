'Meisje van 11 onder slachtoffers aanslag Stockholm'

Onder de slachtoffers van de terreuraanslag in Stockholm, afgelopen vrijdag, bevindt zich een meisje van 11 jaar. Dat meldt de Zweedse krant Expressen . Het meisje was van school op weg naar huis.

Familieleden van het meisje hebben haar overlijden aan de krant bevestigd. De jonge Zweedse stapte op het moment van de aanslag over van de bus naar de metro, waar haar moeder op haar wachtte. ,,Het is voor haar een heel bekende plek, ze komt er elke dag'' vertelde de zeer emotionele moeder. Iets voor drieën had zij nog telefonisch contact gehad met haar dochter. Het werd het laatste gesprek tussen moeder en kind.

Kort na het gesprek bevond het meisje zich opeens in een complete chaos in winkelgebied Drottninggatan, waar een truck met hoge snelheid op mensen inreed. Veel mensen wisten weg te springen, maar voor het jonge meisje kwam de vrachtwagen te snel.

Dna

In de uren na de aanslag is de moeder haar dochter blijven zoeken. Familieleden plaatsten opsporingsberichten op sociale media. 's Middags worden de berichten weer verwijderd. Politieagenten zijn dan bij de familie thuis geweest om dna af te nemen, om zo de identiteit van het meisje vast te stellen. Een nicht van de familie bevestigt het overlijden van haar achternichtje vandaag op Facebook: ,,Ik hoop voor je dat deze tragedie zo snel en pijnloos mogelijk ging'', zo is te lezen.

De Zweedse politie heeft vandaag bevestigd dat een van de slachtoffers is geïdentificeerd, dat de familieleden op de hoogte zijn, maar dat ze verder geen gegevens verspreiden over de overledenen, in het belang van de families.