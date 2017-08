Messi redt huilende jongen uit de handen van security

Het hart van een jonge fan van stervoetballer Lionel Messi was bijkans gebroken toen de Argentijn aankwam in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Enthousiast probeerde hij een handtekening te scoren van zijn held, maar hij werd bruut weggestuurd door de beveiligers. Messi zag het tafereel, en streek over zijn hart.