Met 50 euro op wereldreis: Ik leefde tussen moordenaar en drugshandelaars

Zijn plan leek gedoemd te mislukken: met slechts 50 euro op zak de wereld rondreizen. Tóch slaagde de Duitse Christopher Schacht (23) in zijn opzet. En hoe! Hij legde in 1511 dagen ruim 100.000 kilometer af en bezocht maar liefst 45 landen. Gisteren keerde de avonturier terug naar zijn woonplaats in Noord-Duitsland.

De wereldreiziger leidde ruim vier jaar een ongelooflijk vrij en avontuurlijk leven maar is desondanks blij weer thuis te zijn in Sahms, een dorp met slechts 378 inwoners in de buurt van Kiel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. ,,Ik verheug me het meest op het Duitse brood, het bier en op muesli met melk. Dat laatste heb ik enorm gemist", zo verklaarde hij zaterdag tegenover de Duitse krant Bild.

Theologie studeren

Zijn ouders en zus zag Schacht de voorbije vier jaar slechts op het beeldscherm als hij met het thuisfront skypete. Zijn vriendin leerde hij op reis kennen. Wat de wereldreiziger nu gaat doen? ,,Ik wil theologie gaan studeren. Omdat ik onderweg zo vaak hulp van boven heb gehad. Telkens als ik gezondheidsproblemen had, waren er mensen die me bijstonden: tijdens infecties en hoge koorts in het Amazonegebied, tijdens het verwijderen van mijn verstandskiezen op de Filipijnen en ook toen ik ernstig uitgedroogd was in India." Voor zijn vertrek wilde hij een eigen softwarebedrijf beginnen maar zijn wereldreis heeft hem veranderd. ,,Mijn geloof in God is mijn levensdoel geworden. Ik wil de mensen weer enthousiast maken voor God en voor naastenliefde", zo verklaarde hij eind juni tegenover het Duitse weekblad Focus.

Volledig scherm Christopher Schacht tijdens het Holifeest oftewel feest der kleuren waarmee de Hindoestanen in India elk jaar de lente begroeten. © Privéfoto

Baantjes

Schacht wil ook een boek gaan schrijven over zijn ervaringen. Die waren in beeld te volgens via zijn Facebookpagina. Hij vertrok op 1 juli 2013 met slechts 50 euro op zak en bekostigde zijn wereldreis met allerhande baantjes. Zo'n twintig in totaal. Zo was hij pompbediende in Peru, figurant in een Samsung-reclame in Korea, fruitverkoper op het wereldberoemde strand van Ipanema in Rio de Janeiro, manusje-van-alles op een paardenranch in Spanje, assistent bij het loodsen van schepen door het Panamakanaal en gouddelver in Guyana. Dat laatste baantje, waarbij hij in de Zuid-Amerikaanse jungle vol giftige slangen verbleef, zal hij zijn leven lang heugen. ,,Mijn begeleider was een man die een gevangenisstraf van dertien jaar had gekregen voor een moord. Ik sliep bij de zus van een van de grootste drugshandelaars van het land en in de hutten om mij heen werd driftig crack gerookt en gesmokkeld."

Zijn adembenemendste avontuur beleefde hij op Vanuatu, een eilandengroep in Oceanië. ,,Tijdens het bereiken van de top van een actieve vulkaan die we in het holst van de nacht beklommen, begon de grond onder onze voeten plotseling te bewegen. Even later spuwde de berg met kolossale kracht monsterlijke vuurballen de lucht in. Een van onze begeleiders wist er op het nippertje aan te ontkomen. Die uitbarsting van natuurgeweld deed me beseffen hoe snel het leven voorbij kan zijn."

Hoeveel hij telkens verdiende was naar zijn zeggen niet belangrijk. ,,Het gaat erom hoeveel je uitgeeft op reis. Ik heb leren leven van twee euro per dag. Onderdak, eten en transport zijn de grootste uitgaven. Daar moet je dus zoveel mogelijk op zien te bezuinigen. Daarom sliep ik meestal onder de blote hemel, at ik met de plaatselijke bevolking mee en liep, fietste of liftte ik in plaats van een vliegticket te boeken."

Volledig scherm Slapen deed Schacht onder de blote hemel of bij locals, meestal in arme wijken. © Privéfoto

Volledig scherm Dankzij de zeillessen van een Duitser met wie hij de Atlantische Oceaan kon oversteken, kreeg de wereldreiziger later een lift op een megazeiljacht van Fiji naar de Filipijnen. © Privéfoto Dat liften deed Schacht in de meest ruime zin van het woord. Waar het vasteland ophield en de zee begon, regelde hij een oversteek per boot. ,,Soms een kano of een gammel roeibootje, af en toe een enorm zeiljacht. Zo zeilde ik met een Duitser die ik onderweg toevallig tegenkwam over de Atlantische Oceaan. Onderweg leerde hij me zeilen. Dankzij die kennis mocht ik later mee op een megazeiljacht van Fiji naar de Filipijnen."

Met zijn wereldreis zag de twintiger een vurige wens in vervulling gaan. ,,Sinds mijn 17e had ik een sterke drang om de wereld te zien. Voordat ik meerderjarig werd, wist ik al zeker wat ik wilde: een reis rond de wereld maken. Wat er tijdens die reis ook gebeurt."

50 euro

Dat hij met slechts 50 euro op zak vertrok, was volgens hem geen toeval. ,,Het is een bedrag dat werkelijk iedereen kan opbrengen. Als ik daarmee rond de wereld kan reizen - zonder bijzondere kwalificaties, uitrusting of contacten - dan kan iedereen dat. Met weinig geld reizen betekent ook dat je dichter bij de plaatselijke bevolking, taal en cultuur moet staan. Ik wilde niet de zo vaak geïdealiseerde toeristische voorkant zien maar het echte land en zijn bevolking."