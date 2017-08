Met nieuw gezicht wil Chinese vrouw schuldeisers ontlopen

Nadat de rechtbank in Wuhan, in centraal China, Zhu Najuan (59) opdroeg haar schulden van in totaal 3,1 miljoen euro af te lossen, bedacht ze een ingenieus plan. De vrouw liet haar uiterlijk drastisch veranderen en pakte daarop de sneltrein naar de zuidelijke stad Shenzhen. Daar werd de vrouw alsnog opgepakt. Waarom ze dacht dat een nieuw gezicht haar zou redden, is niet duidelijk.

De operatie is wel geslaagd; politieagenten die haar arresteerden, konden hun ogen niet geloven bij het zien van Zhu's nieuwe gezicht. ,,We waren heel verrast met wat we aantroffen", zei een politieagent volgens staatspersbureau Xinhua. ,,Ze leek wel dertig en zag er helemaal niet uit zoals op de foto's die we hadden."

Zhu werd vastgezet en gaf uiteindelijk toe dat ze met andermans ID-bewijs de treinkaartjes had gekocht.

Massaal lenen

Sinds kort wordt in China het niet terugbetalen van schulden zwaarder bestraft. In de stad Wuhan alleen al werden in de eerste helft van het jaar al 186 mensen vastgezet omdat ze weigerden hun schulden af te betalen.

China zit in een bijzondere transformatie. Waar creditcards en rood staan in het Westen heel gewoon is, was dat tot kort geleden ondenkbaar in China. Maar inmiddels kunnen ook Chinezen massaal geld lenen. Dat zorgt ervoor dat veel mensen hoge schulden maken.