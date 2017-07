Metroreizigers Berlijn opnieuw opgeschrikt door auto in station

De kleine zwarte wagen was de politie gisteravond omstreeks kwart over acht opgevallen omdat het kenteken als gestolen stond gesignaleerd. Toen agenten de achtervolging inzetten, gaf de bestuurder van het voertuig gas. Na een paar honderd meter verloor hij de controle over het stuur. De wagen schoot het trottoir op en verdween even later in de diepte bij de in- en uitgang van metrostation Rathaus Spandau. De auto kwam tot stilstand tegen een pilaar op een tussenverdieping.