Metrostation in Londen dicht na harde knal en rook

Een getuige meldt dat een van de wagons zich vulde met rook. Een woordvoerder van de Londense metro vertelt: ,,Er was een brandmelding in een van de metro's richting het westen. We onderzoeken de zaak." Het station is direct na het voorval ontruimd, maar de transportpolitie bekijkt inmiddels of het veilig is om het weer te openen.