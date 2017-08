Mexico biedt hulp getroffenen orkaan nadat Trump betaling muur eist

In een nieuwe serie tweets heeft president Trump uitgehaald naar Mexico. Hij noemt het land een van de crimineelste ter wereld en zegt dat Mexico hoe dan ook voor de bouw van de grensmuur zal betalen. In een reactie kiest Mexico niet voor het offensief, maar biedt juist op charmante wijze hulp aan de getroffenen van orkaan Harvey.

Trump tweette gisterenochtend dat de muur tussen beide landen er moet komen, aangezien Mexico een hoog criminaliteitscijfer heeft. Mexico moet het bouwwerk betalen, of dat nu via terugbetaling is of op een andere manier, aldus de Amerikaanse president. Het bouwen van een muur aan de grens met Mexico is een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften. Tot dusver is er nog geen start gemaakt met de bouw.

De Mexicaanse minister van buitenlandse zaken zei in een verklaring dat de Mexicanen niet zullen betalen voor een muur. ,,Zoals de Mexicaanse regering altijd heeft gezegd, zal ons land onder geen beding betalen voor een muur op Amerikaans grondgebied bij de Mexicaanse grens."

'Goede buren'

De minister sloot het statement af met een aanbod om de slachtoffers van orkaan Harvey te helpen: ,,De Mexicaanse regering wil van de gelegenheid gebruik maken volledige solidariteit te tonen met het volk en de regering van de Verenigde Staten naar aanleiding van de schade die orkaan Harvey in Texas heeft aangericht. De regering laat weten dat het alle hulp en medewerking aan de Amerikaanse regering heeft geboden om met de impact van deze ramp om te kunnen gaan - zoals goede buren horen te doen in moeilijke tijden."

Na orkaan Katrina, in 2005, verdeelden Mexicaanse troepen ruim 184.000 ton hulpgoederen in het getroffen gebied.

NAFTA

Vlak na zijn tweet over de muur had Trump ook nog wat te zeggen over het handelsverdrag NAFTA, waar Canada, de VS en Mexico lid van zijn. ,,We zijn opnieuw aan het onderhandelen over de NAFTA (slechtste handelsverdrag ooit gesloten) met Mexico en Canada. Beiden doen erg moeilijk, misschien moeten we het beëindigen?"