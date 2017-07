Militaire actie VS en Zuid-Korea na raketlancering Noord-Korea

'Soms kan ik mijn eigen zoon wel vermoorden'

4 juli Duitsland was drie maanden geleden in de ban van 'Het Beest van Herne'. De 19-jarige Marcel H. vermoordde zijn buurjongen Jaden (9) en plaatste trots foto’s van zijn gruweldaad op het darknet. Later beroofde hij zijn vriend Christopher (22) van het leven en stak diens woning in brand. De moeders van kindermoordenaar Marcel H. en slachtoffer Jaden blikken in het Duitse Bild afzonderlijk terug. ,,Ik weet niet of ik nog contact met mijn zoon wil.''