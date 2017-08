Modernste vliegtuigen VS op oefening in Korea

'Verdachte aangehouden in zaak verdwenen Franse meisje Maëlys (9)'

12:33 Een man is vanmorgen aangehouden in het kader van het onderzoek naar de verdwenen 9-jarige Maëlys De Araujo. Het Franse meisje was met haar ouders op een bruiloftsfeest in Pont de Beau-Voisin en verdween nadat zij met een aantal andere kinderen naar bed was gebracht. De verdachte is een van de genodigden op de bruiloft. Dat meldt het Franse BFMTV.