Moeder kermisdode Ohio doet aangifte en eist antwoorden

Bij een ritje in de 'Fire Ball' in Ohio werden woensdag meerdere mensen in volle vaart uit de attractie geslingerd. Daarbij kwam de 18-jarige Tyler Jarell om het leven, zeven anderen raakten gewond. Jarrell werd ongeveer vijftien meter door de lucht geslingerd en overleed ter plaatse.



,,Iedereen die Tyler kent is in diepe rouw en in shock'', aldus Amber Duffield, de moeder van de jongen. ,,We willen gewoon weten hoe en waarom dit kon gebeuren en of dit voorkomen had kunnen worden. Wij hopen dat onze eis om echte antwoorden andere kermisgangers in de toekomst kan redden van letsel of de dood.''