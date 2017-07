Moeder laat kind 15 uur lang in de kou op balkon staan: zes jaar cel

De openbare aanklager had voor de stiefvader 10 jaar geëist en voor de moeder 12 jaar. Daarbij werd gewezen op de ernst van het voorval, maar ook op het feit dat de beschuldigden nog steeds de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. De advocaten weten nog niet of ze in beroep zullen gaan.

Het koppel belde op 26 december vorig jaar zelf de hulpdiensten met het verhaal dat het jongetje gevallen was. Bij aankomst in de flat constateerden de hulpverleners dat het kind bewusteloos en onderkoeld was, maar daarnaast ook ondervoed en mishandeld. Zijn tweelingzusje werd ook onderzocht en bleek eveneens ondervoed en mishandeld. De twee kinderen werden opgenomen in een ziekenhuis, de ouders werden opgepakt.

Al maanden aan de gang

Uit het onderzoek bleek dat de mishandeling en ondervoeding al maanden aan de gang waren. De kinderen kregen soms gedurende een volledige dag geen eten en werden onder een ijskoude douche gezet.



Op de dag dat de hulpdiensten gebeld werden, had de stiefvader het jongetje in de keuken betrapt, toen het een pannenkoek wilde eten. Het kind werd 's ochtends omstreeks 05.00 uur in in zijn pyjama in de kou op het balkon gezet en moest daar blijven tot 20.00 uur 's avonds. Volgens het parket had het kind daarbij kunnen sterven.



De moeder vertelde de hele dag te hebben geslapen. Volgens haar was het de stiefvader die de kinderen mishandelde. Hij zou lid zijn van een Afrikaanse sekte en beweert geraakt te zijn door Jezus, die hem zegt dat hij de kinderen streng moet opvoeden. Zo geeft hij zowel de kinderen als de moeder vaak koude douches.



Het stel was een jaar samen.