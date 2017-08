Moeder terrorist vol ongeloof: Iemand maakte ze gek

Onder de aanwezigen waren de moeders van Mohammed Hychaml en Younes Abouyaqeb. De eerste werd door een agent doodgeschoten in Cambrils, de tweede wordt ervan verdacht het busje over de Rambla in Barcelona te hebben gereden en is als enige van de terreurcel nog voortvluchtig.



,,Laat hem zich alsjeblieft aangeven. Ik heb hem liever in de gevangenis dan dood," zei zijn moeder Hanou op het centrale plein van Ripoll, de tranen in haar ogen, haar stem gebroken. ,,Het is vreselijk wat hij en zijn vrienden hebben gedaan. Dit is niet goed te praten, iemand heeft ze gek gemaakt." Van dat laatste wordt de plaatselijke iman verdacht, die mogelijk ook tot de dode terroristen behoort.



'Niet in mijn naam,' stond er in het Catalaans op de bordjes die de vrouwen droegen tijdens de minuut stilte. ,,Zo kennen we onze zonen niet. Zo zijn ze niet opgevoed. Wij zijn vreedzame mensen. We hebben ook niets vreemds aan hen gemerkt, de laatste maanden," zei Hanou.