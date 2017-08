Moeder vermoorde Jaden (9) wil 'monster van Herne' in de ogen kijken

Marcel H., die sinds de bloedige moord 'het monster van Herne' wordt genoemd, moet op 8 september voor de rechtbank van Bochum verschijnen. Hij wordt niet alleen verdacht van de moord op Jaden. Een dag later bracht hij ook zijn 22-jarige vriend Christopher om het leven met 68 messteken. Marcel had beelden van de moord op Jaden op internet gezet. Nadat Christopher die had gezien sprak hij Marcel daarop aan. Daarmee tekende Christopher feitelijk zijn eigen doodvonnis.



Jadens moeder Jeanette kondigt aan elke dag van het proces naar de rechtbank te zullen gaan. ,,Dat doe ik voor mijn zoontje. Dat ben ik hem verschuldigd. Het is de enige manier om Jaden nog een stem te geven.'' Volgens Jeanette houdt ze zich niet echt bezig met de straf die Marcel zal krijgen. ,,Want geen enkele straf is rechtvaardig.'' De moeder van Marcel H. wil ze onder geen beding ontmoeten. ,,Zij interesseert me niet, want ze keek te lang weg van haar zoon. Daardoor is ook zij schuldig.''



De dubbele moord is nog steeds het gesprek van de dag in Duitsland. De vraag die iedereen zich stelt is 'waarom deed Marcel dit'. De verdachte zou, zo wordt gesteld in reconstructies door Duitse media, zelfmoordneigingen hebben gehad. Marcel stond bekend als een ijskoude wat zonderlinge jongeman die diep teleurgesteld was omdat hij niet was toegelaten bij het leger. Hij poogde zich van het leven te beroven door een broodrooster in zijn badkuip te gooien. Toen dat mislukte maakten zijn frustraties plaats voor haat en moordlust.