Mogelijk doodstraf voor verdachten moord Kim Jong-nam

De vrouw – die van eenvoudige komaf is – was in januari gerecruteerd door een Noord-Koreaan genaamd James. Hij beloofde haar een rol in een Bananasplit-achtige televisieshow waarin argeloze voorbijgangers met de verborgen camera in de maling worden genomen, stelt Siti's raadsman Gooi Soon Seong.

Het plan was dat James haar zou filmen als zij de mensen 'verraste'. Ze oefenden in winkels, hotels en op luchthavens. Elke keer kreeg Siti 100 tot 200 dollar en die kon ze goed gebruiken.



Eind januari had de vrouw een ontmoeting met Hong Song Hac, die zich aan haar voorstelde als Chang. Hij is een Chinees die de prankvideo’s produceert voor de nationale televisie. Chang ging met haar naar de luchthaven van Kuala Lumpur. Toen hij Kim Jong-nam in het vizier kreeg, zou hij Siti opdracht hebben gegeven zijn gezicht in te smeren. Maar in plaats van gewone olie gaf hij haar het dodelijke gif.



Al snel na de aanval was het foute boel. Kim Jong-nam zocht hulp bij de medische staf op de luchthaven. Korte tijd later overleed hij in de ambulance. Vlak voor zijn dood vertelde hij de hulpverleners dat hij was aangevallen met een chemische substantie.