Mokerslag voor Bouterse in Decembermoordenproces

De aanklager is na jarenlange tegenwerking door Bouterse eindelijk begonnen met het voorlezen van zijn strafeis. De president van Suriname, hoofdverdachte in de zaak, ontkende tot nu toe altijd dat bij de marteling en executie van de slachtoffers te zijn geweest.



Het proces lag sinds 2012 stil vanwege een omstreden amnestiewet. Vorig jaar probeerde Bouterse vervolging te stoppen vanwege de staatsveiligheid. Maar beide keren veegde de Krijgsraad die pogingen van tafel.



Voorafgaand aan de zitting vandaag was de vraag of aanklager Elgin wel of niet een strafeis zou formuleren. Maar Elgin zei dat daarvoor geen belemmering was, waarna hij begon met het voorlezen van zijn 31 pagina’s tellend requisitoir.