Monteur in Texas bevrijd uit geldautomaat na noodbriefjes

De onfortuinlijke monteur was volgens de politie gisterenmiddag bezig met het vervangen van een elektronisch slot in een ruimte achter de geldautomaat. ,,Hij liet zijn telefoon liggen in zijn wagen, bracht een slot aan en sloot zichzelf op in het gebouw met de geldautomaat'', werd een politiefunctionaris in Corpus Christi (Texas) aangehaald door diverse Amerikaanse media.

Omdat de geldautomaat gewoon werkte, probeerde de man met briefjes de aandacht te trekken. ,,Help me alstublieft. Ik zit hier vast en heb geen telefoon bij me. Bel alstublieft mijn baas'', schreef hij. Die noodkreet werd aanvankelijk niet serieus genomen. Sommige mensen die gebruikt maakten van de pinautomaat gooiden de briefjes weg. Zelfs toen agenten een stem uit de machine hoorden komen, dachten ze aan een grap.