Moordenaar gepakt dankzij camerabeelden seksspel

File zat? Zwem naar je werk!

18:47 De Duitser Benjamin David was het zo zat om elke dag in de file te staan op weg naar zijn werk in München, dat hij eens iets anders probeerde. De enige plek waar hij geen drukte van het verkeer ondervond: de rivier! Daarom zwemt David elke dag naar zijn werk bij een biertuin aan de rivier de Isar. Volgens de Duitser is het sneller dan elk ander vervoersmiddel. In 12 minuten is hij op zijn bestemming, als de stroming een beetje meewerkt.